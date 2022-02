Stanotte a Guadalajara Bronzetti va a caccia dei quarti

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nel WTA 250 sul cemento messicano - live su SuperTennis - la 23enne di Villa Verucchio, promossa dalle qualificazioni, si gioca un posto tra le migliori otto con la ceca Bouzkova. Per la romagnola ennesimo “best ranking” in arrivo. La britannica Raducanu n.1 del seeding

Lucia Bronzetti affronterà Caty McNally al primo turno del Wta 250 di2022 , evento di scena sul cemento outdoor messicano. L'azzurra ha superato brillantemente le qualificazioni e proverà a spingersi più lontano possibile anche in main draw, sebbene la ...Garbiñe Muguruza e Anett Kontaveit sono le finaliste delle Wta Finals di2021 , prestigioso evento di fine anno. Torneo messicano ricco di emozioni e sorprese, al cui atto finale si presenteranno l'iberica e l'estone, simili per tennis proposto e carisma. La ...Bronzetti proverà a puntare sul pragmatismo che caratterizza il suo tennis, usualmente utile alla causa. Bronzetti-McNally in tv stanotte: orario, canale e diretta streaming Wta Guadajalara 2022. by D ...