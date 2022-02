Silvio Berlusconi: Cristina Ravot e Carolina Marconi sui regali ricevuti, case, bonifici: "Lui è un buono" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A proposito di Silvio Berlusconi, Cristina Ravot ha rivelato: 'Mi regalò una casa a Campo de' Fiori', mentre Carolina Marconi ha aggiunto: 'Berlusconi un grande papà per tutti'. La cantante Cristina Ravot, che si è esibita durante alcune serate presso Villa Certosa, è recentemente tornata a parlare del suo rapporto con Silvio Berlusconi nel corso di una testimonianza del Processo Ruby ter. Anche Carolina Marconi, showgirl venezuelana, ha menzionato i regali ricevuti dall'ex Presidente del Consiglio, definendolo come "la persone più buona che io abbia mai conosciuto nella mia vita". "Silvio acquistò per me nel 2008 un ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A proposito diha rivelato: 'Mi regalò una casa a Campo de' Fiori', mentreha aggiunto: 'un grande papà per tutti'. La cantante, che si è esibita durante alcune serate presso Villa Certosa, è recentemente tornata a parlare del suo rapporto connel corso di una testimonianza del Processo Ruby ter. Anche, showgirl venezuelana, ha menzionato idall'ex Presidente del Consiglio, definendolo come "la persone più buona che io abbia mai conosciuto nella mia vita". "acquistò per me nel 2008 un ...

