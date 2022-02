Roma. ‘Aiutatemi, vuole picchiarmi’: 25enne viola il divieto di avvicinamento e minaccia la compagna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima un attacco di ira senza motivo, poi la “decisione” di volerla picchiare, di farle del male. Un incubo vissuto da una giovane donna nigeriana di 22 anni. Incubo al quale i Carabinieri della Stazione Roma Tor Vergata, coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, hanno messo la parola fine: i militari, infatti, hanno arrestato il compagno della donna, un 25enne suo connazionale, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato di maltrattamenti. Leggi anche: Ladispoli. Scopre che la figlia ha un fidanzato e massacra di botte la moglie: arrestato pugile Il racconto della compagna Dopo una richiesta di aiuto da parte della donna, la scorsa serata i Carabinieri sono intervenuti in quell’abitazione e lì hanno trovato l’uomo, in forte stato di agitazione, che ha cercato di ostacolarli. I militari lo hanno ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Prima un attacco di ira senza motivo, poi la “decisione” di volerla picchiare, di farle del male. Un incubo vissuto da una giovane donna nigeriana di 22 anni. Incubo al quale i Carabinieri della StazioneTor Vergata, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno messo la parola fine: i militari, infatti, hanno arrestato il compagno della donna, unsuo connazionale, senza occupazione e con precedenti, gravemente indiziato di maltrattamenti. Leggi anche: Ladispoli. Scopre che la figlia ha un fidanzato e massacra di botte la moglie: arrestato pugile Il racconto dellaDopo una richiesta di aiuto da parte della donna, la scorsa serata i Carabinieri sono intervenuti in quell’abitazione e lì hanno trovato l’uomo, in forte stato di agitazione, che ha cercato di ostacolarli. I militari lo hanno ...

Advertising

CorriereCitta : Roma. ‘Aiutatemi, vuole picchiarmi’: 25enne viola il divieto di avvicinamento e minaccia la compagna - LorenzoShak_ : Visto che #mahmoodblanco è in tendenza ci provo: Cerco 2 biglietti per Blanco a Roma , 10 o 11 aprile! ???? Per favor… - http__Marianna : RAGA VI PREGO aiutatemi a capire fin quando resta zendaya a roma - tinkiwinky10 : Cerco un posto dove stare per due settimane a Roma!!! Dal 27 febbraio al 14 marzo aiutatemi ??????grazie - heartbreakgvrI : RT @MinIvanToyota: raga aiutatemi RT chi andrà al concerto di alfa a ROMA, c’è un gruppo telegram del concerto con LUI dentro. questo è il… -