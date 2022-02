Pari opportunità, al via la raccolta firme per una legge elettorale regionale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Piemonte è l’unica regione non a statuto speciale che ancora non si è dotata di una propria legge elettorale rispettosa del principio delle Pari opportunità. E i risultati sono davanti agli occhi di tutti: nell’attuale consiglio regionale su 51 consiglieri solo 8 sono donne. Alla luce di questa situazione, Torino Città per le Donne ha elaborato una proposta di legge elettorale che promuove l’equilibrio della rappresentanza e le condizioni di Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive di Consigliere regionale e di Presidente della Regione Piemonte e ha avviato la raccolta delle firme delle elettrici e degli elettori. Da oggi e per i prossimi sei mesi sarà possibile firmare la ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Piemonte è l’unica regione non a statuto speciale che ancora non si è dotata di una propriarispettosa del principio delle. E i risultati sono davanti agli occhi di tutti: nell’attuale consigliosu 51 consiglieri solo 8 sono donne. Alla luce di questa situazione, Torino Città per le Donne ha elaborato una proposta diche promuove l’equilibrio della rappresentanza e le condizioni dità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive di Consiglieree di Presidente della Regione Piemonte e ha avviato ladelledelle elettrici e degli elettori. Da oggi e per i prossimi sei mesi sarà possibile firmare la ...

