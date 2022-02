(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Victorleader del, Gazzetta dello Sport sottolinea l’importanza del nigeriano che fino ad ora ha segnato undici gol in stagione. L’attaccante ha una forza fisica e d’animo clamorosa, a volte mette fin troppa foga nelle sue azioni, tanto che uno step di crescita sarà imparare a incanalare e gestire tutte le energie che ha a disposizione. Ma chesia decisivo per ilè sempre più evidente. Il gol messo a segno a Cagliari racconta del suo impatto sulla, che ha salvato gli azzurri da una sconfitta quasi sicura. Un volo quello del nigeriano, che tiene ilin corsa scudetto e che ha permesso agli azzurri di guadagnare un punto sull’Inter e sull’Atalanta.ha segnato 4 gol in Europa League.Le statistiche di ...

Salvato95551627 : RT @napolipiucom: Osimhen spacca la partita: così si è preso il Napoli. Sul mercato fa gola a tutti #CalcioNapoli #napoli #OSIMHEN #ForzaN… - napolipiucom : Osimhen spacca la partita: così si è preso il Napoli. Sul mercato fa gola a tutti #CalcioNapoli #napoli #OSIMHEN… - DivinoGiggino : @Torrenapoli1 Sì, ma Osimhen spacca le difese. A parte gli scherzi: Milik è un grande attaccante e ad oggi non abbi… - fozanapolo : Osimhen oggi si spacca ma vi vedo tranquilli -

Ultime Notizie dalla rete : Osimhen spacca

Zanetti 5,5 : il Napoli é superiore e il Venezia regge fino alla rete dichela partita. Ora si é ufficialmente in zona retrocessione.Il match non ha più nulla da raccontare se non la scesa in campo dell'uomo mascheratoche ... Questa volta con Mandragora che fa partire un missile dai suoi dai 25 metri e '' il palo a ...Victor Osimhen rappresenta un patrimonio da 11 punti per il Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea il grande impatto dell'attaccante nigeriano: "In questa stagione è già a qu ...fermiamoci un attimo a guardare uno spaccato della stagione che delinea bene il destino quanto beffardo sia nei confronti della squadra partenopea. Inter-Napoli dello scorso 20 novembre testata ...