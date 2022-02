Milan, buone notizie per Pioli: Lazetic è tornato a lavorare in gruppo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) buone notizie per il Milan e per Pioli: Lazetic è tornato a lavorare con la squadra Il Milan ritrova Marko Lazetic. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanNews24, l’attaccante serbo è tornato a lavorare oggi in gruppo dopo il programma personalizzato per migliorare la propria condizione. Si allena ancora a parte invece Zlatan Ibrahimovic, che a questo punto sembra molto lontano dalla convocazione per l’Udinese. LEGGI TUTTE LE notizie SUL Milan SU Milan NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022)per ile percon la squadra Ilritrova Marko. Secondo quanto appreso dalla redazione diNews24, l’attaccante serbo èoggi indopo il programma personalizzato per migliorare la propria condizione. Si allena ancora a parte invece Zlatan Ibrahimovic, che a questo punto sembra molto lontano dalla convocazione per l’Udinese. LEGGI TUTTE LESULSUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

