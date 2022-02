Meloni ospite dei Conservatori Usa, Delmastro: «È leader europeo con cui interloquire» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La trasferta a Orlando, in Florida, per partecipare al Conservative political action conference, «fa parte di una credibilità internazionale che Meloni si è costruita, diventando un leader di statura mondiale». A chiarire il significato politico del viaggio che la presidente di FdI si appresta a compiere negli Usa è il deputato e capogruppo di FdI in commissione Esteri, Andrea Delmastro. Meloni al congresso dei Conservatori Usa La Conferenza politica annuale dei Conservatori Usa si svolgerà da domani a domenica 27 febbraio. Meloni interverrà sabato 26 alle 12.45 (18.45 ora italiana) e durante la sua permanenza a Orlando terrà una serie di incontri con gli altri leader Conservatori. «È la seconda volta che Meloni è ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La trasferta a Orlando, in Florida, per partecipare al Conservative political action conference, «fa parte di una credibilità internazionale chesi è costruita, diventando undi statura mondiale». A chiarire il significato politico del viaggio che la presidente di FdI si appresta a compiere negli Usa è il deputato e capogruppo di FdI in commissione Esteri, Andreaal congresso deiUsa La Conferenza politica annuale deiUsa si svolgerà da domani a domenica 27 febbraio.interverrà sabato 26 alle 12.45 (18.45 ora italiana) e durante la sua permanenza a Orlando terrà una serie di incontri con gli altri. «È la seconda volta cheè ...

Advertising

Adnkronos : #Meloni vola negli #Usa, ospite dei conservatori in Florida. - SecolodItalia1 : Meloni ospite dei Conservatori Usa, Delmastro: «È leader europeo con cui interloquire» - Vito_Cipolla : RT @SecolodItalia1: Meloni vola negli Usa. Ospite alla conferenza dei conservatori americani in Florida. Sabato l’intervento - GIURODOC : RT @SecolodItalia1: Meloni vola negli Usa. Ospite alla conferenza dei conservatori americani in Florida. Sabato l’intervento - rolandoroccando : RT @SecolodItalia1: Meloni vola negli Usa. Ospite alla conferenza dei conservatori americani in Florida. Sabato l’intervento -