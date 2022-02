Lo studio di "Uomini e Donne" contro Diego: "Non sei davvero interessato a Gloria" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le polemiche che hanno accompagnato il confronto tra Giovanni e Daniela , nello studio di 'Uomini e Donne' la discussione si riaccende per il percorso di Diego Tavani . Archiviata la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dopo le polemiche che hanno accompagnato il confronto tra Giovanni e Daniela , nellodi '' la discussione si riaccende per il percorso diTavani . Archiviata la ...

Ultime Notizie dalla rete : studio Uomini Uomini e Donne, Marika Geraci: "Ecco come la redazione decide le strategie" Marika Geraci , una delle recenti protagoniste del trono over di Uomini e Donne , è uscita dallo studio del dating show di Canale 5 insieme al cavaliere Diego , dopo percorso abbastanza travagliato con Armando Incarnato . Intervistata da Fralof, per PiùDonna, l'ex ...

Lo studio di "Uomini e Donne" contro Diego: "Non sei davvero interessato a Gloria" Dopo le polemiche che hanno accompagnato il confronto tra Giovanni e Daniela , nello studio di 'Uomini e Donne' la discussione si riaccende per il percorso di Diego Tavani . Archiviata la frequentazione con Ida Platano , il cavaliere è tornato nella trasmissione di Maria De Filippi ...

Uomini e Donne, il malore in studio: intervento immediato degli addetti | Panico totale il Democratico Uomini e Donne, lo studio contro Diego, Luca nega il bacio a Lilli La puntata di Uomini e Donne si è aperta con Diego e Gloria al centro dello studio. Prosegue la conoscenza tra i due volti del Trono Over, che continuano a vedersi (agevolati anche dalla vicinanza).

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza gela Ida Platano: “C’è un problema” Ida Platano a Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza la gela: "La distanza è un problema" Questa nuova puntata di Uomini e Donne è iniziata con Diego al ...

