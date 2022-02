Lo scempio dei diritti in Venezuela raccontato dall'attivista Tamara Taraciuk Broner (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il documentario sulla lotta del popolo Venezuelano contro il regime di Nicolás Maduro, “A La Calle”, di Nelson G. Navarrete e Maxx Caicedo, sarà proiettato al cinema Anteo di Milano giovedì 24 febbraio, a cura dell’Istituto Bruno Leoni. Con un leader della opposizione Venezuelana come Leopoldo López e con il latinoamericanista Loris Zanatta alla presentazione c’è anche Tamara Taraciuk Broner, responsabile per le Americhe di Human Rights Watch. “Chiunque voglia capire la profondità e l’entità della crisi Venezuelana dovrebbe vederlo”, dice al Foglio. “La brutale repressione contro critici e oppositori, l’emergenza umanitaria, la conseguente crisi dei profughi che ha costretto oltre 6 milioni di persone a lasciare il paese sono raccontate attraverso le testimonianze commoventi di ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il documentario sulla lotta del popolono contro il regime di Nicolás Maduro, “A La Calle”, di Nelson G. Navarrete e Maxx Caicedo, sarà proiettato al cinema Anteo di Milano giovedì 24 febbraio, a cura dell’Istituto Bruno Leoni. Con un leader della opposizionena come Leopoldo López e con il latinoamericanista Loris Zanatta alla presentazione c’è anche, responsabile per le Americhe di Human Rights Watch. “Chiunque voglia capire la profondità e l’entità della crisina dovrebbe vederlo”, dice al Foglio. “La brutale repressione contro critici e oppositori, l’emergenza umanitaria, la conseguente crisi dei profughi che ha costretto oltre 6 milioni di persone a lasciare il paese sono raccontate attraverso le testimonianze commoventi di ...

