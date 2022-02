L’Inter Under 18 fa suol il derby: Milan ko 1-0 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) L’Inter Under 18 trionfa nel derby contro il Milan Successo dall’alto valore quello portato a casa oggi dall’Under 18 delL’Inter. I ragazzi allenati da mister Zanchetta hanno infatti battuto il Milan per 1-0 nel derby valido per il recupero della decima giornata del campionato di categoria. A decidere la sfida è stata la rete di Stante, arrivata nel primo tempo, abile ad insaccare alle spalle del portiere avversario sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Con questi 3 punti la formazione nerazzurra consolida il terzo posto in classifica, salendo a quota 32. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)18 trionfa nelcontro ilSuccesso dall’alto valore quello portato a casa oggi dall’18 del. I ragazzi allenati da mister Zanchetta hanno infatti battuto ilper 1-0 nelvalido per il recupero della decima giornata del campionato di categoria. A decidere la sfida è stata la rete di Stante, arrivata nel primo tempo, abile ad insaccare alle spalle del portiere avversario sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Con questi 3 punti la formazione nerazzurra consolida il terzo posto in classifica, salendo a quota 32. L'articolo proviene da intermagazine.

