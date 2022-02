Lazio | Sarri e Luis Alberto in coro | ' Battere il Porto non è impossibile'

Advertising

IoNascoQui : UEL Lazio – Porto 2-2 Sarri: “Oggi abbiamo svolto una buona partita sotto ogni punto di vista. E’ stata una follia… - LALAZIOMIA : Zoff su Sarri: “Lontano dal vertice, ma può gettare le basi per riportare in alto la Lazio. E sull’Italia…”… - sportli26181512 : Lazio, Sarri e la nuova sfida al Napoli: il bilancio: Il tecnico pronto a incontrare di nuovo la sua ex squadra aff… - longobarda1994 : @pisto_gol che ne pensi delle dichiarazioni di Sarri? “Ha ragione Gasperini, facciamo il tifo affinché blocchino il… - LALAZIOMIA : Lazio, Sarri e la nuova sfida al Napoli: il bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Sarri

Queste le probabili formazioni:(4 - 3 - 3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic - Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.. NAPOLI (...Lo ha detto l'allenatore della, Maurizio, al termine del match pareggiato con il Porto che ha sancito l'eliminazione dei biancocelesti dall'Europa League. 25 febbraio 2022Sulle romane invece, Zoff è stato chiaro: “Sia Sarri che Mourinho sono un po’ troppo lontani dal vertice, ma possono gettare le basi per riportare in alto sia la Roma che la Lazio”. Infine, sulla ...ROMA - Per Maurizio Sarri la sfida al Napoli non sarà mai come tutte le altre. Emozioni speciali in testa dopo le tre stagioni passate all’ombra del Vesuvio. Ora allena la Lazio, sono passati quasi ...