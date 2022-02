La tv russa nega l'unità territoriale Ucraina: nei grafici mostra il Paese come un insieme di "regali di Lenin" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La televisione di stato segue la campagna di delegittimazione e disinformazione inaugurata da Putin Il 21 febbraio il leader russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso in televisione in cui delegittimava la storia nazionale Ucraina, facendola passare come un'invenzione dei tempi sovietici. La campagna di disinformazione è tra le operazioni in campo per motivare l'invasione del Paese, negandone l'identità territoriale. Poco dopo Putin Leggi su it.mashable (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La televisione di stato segue la campagna di delegittimazione e disinformazione inaugurata da Putin Il 21 febbraio il leader russo Vladimir Putin ha tenuto un discorso in televisione in cui delegittimava la storia nazionale, facendola passareun'invenzione dei tempi sovietici. La campagna di disinformazione è tra le operazioni in campo per motivare l'invasione delndone l'identità. Poco dopo Putin

Advertising

MashableItalia : La tv russa nega l'unità territoriale Ucraina: nei grafici mostra il Paese come un insieme di 'regali di Lenin' - patrizi98471293 : RT @liliaragnar: I servizi di sicurezza russi pubblicano il video dei veicoli da combattimento ucraini distrutti in territorio russo IERI M… - liliaragnar : I servizi di sicurezza russi pubblicano il video dei veicoli da combattimento ucraini distrutti in territorio russo… - laregione : ‘C’è una lista russa di ucraini da eliminare’. Mosca nega - voceditalia : “Lista russa di ucraini da eliminare”, Mosca nega -