Kate Middleton in Zara si prepara per la corona (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Kate Middelton in visita a Copenhagen. Senza marito e figli, Kate Middleton è arrivata ieri a Copheneghan per un tour in solitaria. Come non succedeva dal 2017. In visita alla capitale per incontri istituzionali, sono per lei le prove generali prima di diventare regina. Un look curato e bon-ton è tutto ciò che le serve per sentirsi a proprio agio. Raffinato e allo stesso tempo professionale ed elegante. Come solo lei sa fare. Un completo spezzato giacca pantalone che accennava ai colori della bandiera della Danimarca. Pensato anche per tener testa alle splendide mise della rivale fashion, la regina Mary di Danimarca. Con un blazer rosso, firmato dal brand low cost Zara e già utilizzato precedentemente, la Duchessa di Cambridge afferma il suo potere. L’identikit del look di Kate ... Leggi su amica (Di mercoledì 23 febbraio 2022)Middelton in visita a Copenhagen. Senza marito e figli,è arrivata ieri a Copheneghan per un tour in solitaria. Come non succedeva dal 2017. In visita alla capitale per incontri istituzionali, sono per lei le prove generali prima di diventare regina. Un look curato e bon-ton è tutto ciò che le serve per sentirsi a proprio agio. Raffinato e allo stesso tempo professionale ed elegante. Come solo lei sa fare. Un completo spezzato giacca pantalone che accennava ai colori della bandiera della Danimarca. Pensato anche per tener testa alle splendide mise della rivale fashion, la regina Mary di Danimarca. Con un blazer rosso, firmato dal brand low coste già utilizzato precedentemente, la Duchessa di Cambridge afferma il suo potere. L’identikit del look di...

