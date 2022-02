Infortunio Kaio Jorge: rottura del tendine rotuleo per l’attaccante della Juve (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Infortunio Kaio Jorge, UFFICIALE: rottura del tendine rotuleo per l’attaccante brasiliano. Il comunicato della Juventus Attraverso il proprio sito ufficiale, la Juve ha reso note le condizioni di Kaio Jorge dopo l’Infortunio patito in Juventus U23 Pro Patria. Nel corso della partita di oggi dell’Under 23 Kaio Jorge ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il JMedical hanno evidenziato la rottura del tendine rotuleo del ginocchio destro. Sarà necessario intervenire ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 febbraio 2022), UFFICIALE:delperbrasiliano. Il comunicatontus Attraverso il proprio sito ufficiale, laha reso note le condizioni didopo l’patito inntus U23 Pro Patria. Nel corsopartita di oggi dell’Under 23ha riportato un trauma distorsivo del ginocchio destro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questo pomeriggio presso il JMedical hanno evidenziato ladeldel ginocchio destro. Sarà necessario intervenire ...

