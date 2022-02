Guendalina Tavassi shock: “Aggredita davanti ai miei figli dal mio ex… ora è in carcere” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I due hanno cominciato mesi fa a raccontare sui social le liti, gli avvocati, il tribunale, le aggressioni. Ora l’influencer aggiunge l’ennesimo tassello triste in una vicenda che vede purtroppo coinvolti anche i figli della coppia. “Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata – ha detto Guendalina nelle Stories – Tutto davanti agli occhi di Sasy, che lo implorava di fermarsi”. Guendalina Tavassi ha detto di essere stata accusata sui social: “Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m…a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022) I due hanno cominciato mesi fa a raccontare sui social le liti, gli avvocati, il tribunale, le aggressioni. Ora l’influencer aggiunge l’ennesimo tassello triste in una vicenda che vede purtroppo coinvolti anche idella coppia. “Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata – ha dettonelle Stories – Tuttoagli occhi di Sasy, che lo implorava di fermarsi”.ha detto di essere stata accusata sui social: “Io vengo attaccata perché è finito in galera. Io ho denunciato, e quindi sono una m…a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce. Ma non così, dopo anche tante ...

