Gf Vip | Davide Silvestri su Solei Sorge | “La umilierò e la farò piangere”

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) La finale si avvicina, i nervi sono sempre più a fior di pelle, le strategie dei concorrenti vengono sempre più a galla e tutti i nodi stanno venendo al pettine. La quarantatreesima puntata del Grande Fratello VIP, appunto, ha fatto venire a galla l’ennesima tensione finora sopita. I due ex alleati,, che per lungo tempo sono andati d’amore e d’accordo, formando una squadra che sembrava indissolubile con Alex Belli, sono venuti allo scontro. Vi raccomandiamo... Gf Vip, Manuel Bortuzzo assente dallo studio: "Sono positivo al Covid"sin dal ritorno in casa dell’attore aveva mostrato insofferenza per il comportamento tenuto dall’influencer italoamericana nei confronti di Delia Duran. ...

Advertising

annasav32 : @GrandeFratello Finalmente anche Davide ha realmente capito chi è soleil.. Nessuno.. Vip!? De che? - Pall_Gonfiato : #GfVip, #Davide spara a zero contro #Soleil (VIDEO): 'Mi vuole provocare, io non ho paura. Voi invece...' - ParliamoDiNews : “La farò piangere…”. GF Vip, Davide Silvestri fuori di sé: spunta un video pesante contro Soleil Sorge - Notizie Da… - gf_vip_news : TELEVOTO (SONDAGGIO) ?? 23/02/2022 (13:00) (1180 VOTI RICEVUTI) 1. CONTINUATE A VOTARE ? 2. FATE GIRARE IL SONDAGGIO… - infoitcultura : Guerra al GF Vip. Soleil Sorge furiosa con Davide, volano accuse pesanti: 'Hai fatto una cosa veramente -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Davide

... la richiesta al Gf2022 Nella confidenza condivisa con Delia Duran al Gf6 in corso (dopo ...Silvestri choc su Soleil Sorge: "La umilierò"/ "La farò piangere quando..." Tuttavia, la ...Leggi anche GF, Lulù è una furia contro Nathaly Caldonazzo: "Le rode il c*** perchè Barù non la vuole" GF, Nathaly Caldonazzo criticaSilvestri: 'A parte pizze, cornetti e imitazioni ...L'attore si ritiene stanco per proseguire questo percorso e si mostra frustrato al pensiero di doversi continuare a difendere da solo ...Davide Silvestri (criticato da Nathaly Caldonazzo) ha prima risposto di averle già parlato, ma poi ha detto in modo scocciato di essere stanco psicologicamente e fisicamente e di essersi rotto le ...