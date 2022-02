Francesco Totti e la felpa col codice fiscale: dove e a quanto si compra (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Francesco Totti ha smentito la crisi con Ilary Blasi. A circa 40 ore dal terremoto su una delle coppie più salde e longeve del mondo dello spettacolo, con tanto di fuga di nomi della presunta nuova fiamma di lui, l’ex Capitano della Roma affida a una Storia Instagram poche ma efficaci parole. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – ha esordito Francesco Totti nella serata di martedì 22 febbraio 2022 – Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Francesco Totti, marca e prezzo della felpa col ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha smentito la crisi con Ilary Blasi. A circa 40 ore dal terremoto su una delle coppie più salde e longeve del mondo dello spettacolo, con tanto di fuga di nomi della presunta nuova fiamma di lui, l’ex Capitano della Roma affida a una Storia Instagram poche ma efficaci parole. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – ha esorditonella serata di martedì 22 febbraio 2022 – Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a voi che scrivete: fate attenzione, perché di mezzo ci sono i bambini e vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato dir smentire”., marca e prezzo dellacol ...

Advertising

trash_italiano : FRANCESCO TOTTI ON FIRE ?? - trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - repubblica : Noemi, il nuovo amore di Francesco Totti - SPYit_official : Francesco Totti smentisce le voci sulla crisi con Ilary Blasi: “Basta con queste fake news” #fakenews #ilaryblasi… - yoongiiawe : RT @yleniaindenial1: letteralmente pisciata sotto per Francesco Totti che smentisce le fæïkè nûs dei giornali con il tono di uno che sta pe… -