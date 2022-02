“Fatta fuori” Michelle Hunziker | la ‘vendetta’ di Tomaso Trussardi e dell’amica vip

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Avevano promesso al loro pubblico e, soprattutto, a loro stessi che avrebbero affrontato la fine delle loro nozze restando in rapporti civili e sereni per il bene delle loro due eredi Sole (2013) e Celeste (2015). Ma pare che questo bel proposito disi sia già, gravemente, incrinato. Lo scorso 24 gennaio, a poco più di dieci giorni dall’annuncio ufficiale di separazione, l’imprenditore della moda faceva affettuosi auguri pubblici ae tutto sembrava, nonostante tutto, filare per il verso giusto. Poi il debutto diImpossible, il bacio con Eros Ramazzotti e il primo indizio sospetto:, poche ore dopo lo show, toglie il segui sia all’ex moglie che alla ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Purtroppo il piccolo Haidar non ce l'ha fatta. Inizialmente si era diffusa la notizia che era ancora in vita quando… - MentoreSiesto : @AlanPanassiti Che poi Ioannidis è stato spesso controverso nelle sue affermazioni, ma santo cielo stavolta l'hanno… - loryalbino2 : @Robifi24 @GrandeFratello Facile cercare di porre rimedio dopo che si è resa conto di averla fatta fuori dal vaso...io c'ero. - franzofFulham : @CarloCalenda Caro Calenda, questa volta l’ha fatta fuori dal vaso....accetti le critiche e risponda sul merito, se… - MagaMaghella4U : @PessolanoAnna @HESMYLFINELINE @paladino_clara Ma basta con le pretese infantili di LuLu. Si e' fatta la sua storia… -

Ultime Notizie dalla rete : Fatta fuori

Today.it

... pochi mesi dopo la sua bara è statasparire. Per quell'omicidio non c'è ancora un ... E dall'indagine minuziosa della Finanza, saltache nei supermercati di Perri ci lavorano parenti e amici ......malore che gli è costato la vita Daniele Biondi non ce l'hae ci ha lasciati questa mattina. Profondo dispiacere da parte di tutti i clienti del Bar che come consuetudine sono arrivati li...Una volta uscito dalla Casa, l'ex gieffino ha parlato a lungo del suo rapporto con Soleil Sorge verso cui si è dimostrato molto attratto e svela dei particolari inediti ...Un carabiniere fuori servizio è riuscito a far arrestare ad Andora un ricercato che non si faceva trovare da più di dodici mesi e che avrebbe dovuto essere in carcere per circa 15 anni.