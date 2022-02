Draghi scopre la crisi ucraina. Ma è fuori tempo massimo. L’Italia rischia più di tutti ma il nostro governo non tocca palla (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per settimane i leader di mezza Europa hanno provato, con risultati disastrosi, a frenare la crisi in ucraina. Si è trattato di tentativi vani – ma necessari – che hanno visto impegnati in prima linea Emmanuel Macron e Olaf Scholz mentre il premier Mario Draghi, da molti ritenuto il jolly europeo da schierare per risolvere la situazione, è rimasto in disparte. Una posizione che è cambiata ieri quando, dopo un lungo silenzio, sembra essersi deciso a entrare in partita ma a cose fatte e quindi fuori tempo massimo. Draghi da molti è ritenuto il jolly europeo da schierare per risolvere la crisi in ucraina “Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione del governo russo di riconoscere i due ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Per settimane i leader di mezza Europa hanno provato, con risultati disastrosi, a frenare lain. Si è trattato di tentativi vani – ma necessari – che hanno visto impegnati in prima linea Emmanuel Macron e Olaf Scholz mentre il premier Mario, da molti ritenuto il jolly europeo da schierare per risolvere la situazione, è rimasto in disparte. Una posizione che è cambiata ieri quando, dopo un lungo silenzio, sembra essersi deciso a entrare in partita ma a cose fatte e quindida molti è ritenuto il jolly europeo da schierare per risolvere lain“Voglio prima di tutto esprimere la mia più ferma condanna per la decisione delrusso di riconoscere i due ...

