Advertising

iconanews : Delegazione Emilia Romagna in Oman a colloquio con l'amb. Favi -

Ultime Notizie dalla rete : Delegazione Emilia

Agenzia ANSA

L'ambasciatore d'Italia in Oman, Federica Favi, ha incontrato ladiRomagna Mercati Rete di Imprese in visita in questi giorni in Oman con il sostegno di ART - ER, la Società Consortile della Regione per l'innovazione, l'internazionalizzazione e ...... CAL di Parma e FOR di Cesena), in missione internazionale insieme alladell'Romagna e ai consulenti tecnici. 'Nel pomeriggio di martedì l'Ambasciatrice italiana in Oman, Federica ...L'ambasciatore d'Italia in Oman, Federica Favi, ha incontrato la delegazione di Emilia Romagna Mercati Rete di Imprese in visita in questi giorni in Oman con il sostegno di ART-ER, la Società Consorti ...Dai campi dell'Emilia-Romagna ai mercati dell'Oman: è il viaggio che aspetta qualche tonnellata di prodotti agroalimentari della regione. Infatti, la ...