Covid, Draghi: "Dal 1 marzo stop al sistema delle zone colorate e graduale addio al green pass. Via anche la quarantena da contatto a scuola" (Di mercoledì 23 febbraio 2022) "La situazione epidemiologica è in forte miglioramento, grazie al successo della campagna vaccinale, e ci offre margini per rimuovere le restrizioni residue alla vita di cittadini e imprese. È intenzione del Governo non prorogare lo stato d'emergenza oltre il 31 marzo". L'annuncio, atteso, arriva dal premier Mario Draghi a Firenze, nell'incontro con le autorità e il tessuto imprenditoriale fiorentino al Teatro del Maggio Musicale. Dal primo aprile, dunque, "non sarà più in vigore il sistema delle zone colorate. Le scuole resteranno sempre aperte per tutti: saranno infatti eliminate le quarantene da contatto". Inoltre, aggiunge, "cesserà ovunque l'obbligo delle mascherine all'aperto, e quello delle mascherine Ffp2 in classe. Metteremo ...

