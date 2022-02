Como, medico di famiglia violentava le pazienti con la scusa di doverle visitare. Almeno sette vittime (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A palpeggiare e violentare era il medico di base. Tutto tranne che una che figura rassicurante. Le pazienti erano invitate a spogliarsi e poi erano toccate nelle parti intime senza alcun motivo. È ciò ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) A palpeggiare e violentare era ildi base. Tutto tranne che una che figura rassicurante. Leerano invitate a spogliarsi e poi erano toccate nelle parti intime senza alcun motivo. È ciò ...

Advertising

lisameyerildra1 : Como, medico di famiglia di 59 anni arrestato per violenze sessuali sulle pazienti. Gli uomini dovrebbero tagliarsi… - leggoit : #Como Medico di famiglia violentava le pazienti con la scusa di doverle visitare. Almeno sette vittime - RaiNews : L’uomo, un 60enne senza precedenti penali e con studio a Cernobbio, sarebbe responsabile di almeno sette episodi di… - tfnews_t : #Como: arrestato #medico per #violenzasessuale #news #tfnews #italia #Lombardia #Cronaca - Emycaiazzo22 : RT @SkyTG24: Violenze sessuali, arrestato medico di base in provincia di #Como -