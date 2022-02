(Di mercoledì 23 febbraio 2022) A palpeggiare e violentare era ildi base. Tutto tranne che una che figura rassicurante. Leerano invitate a spogliarsi e poi erano toccate nelle parti intime senza alcun motivo. È ciò che faceva undi base, 59 anni, con uno studio nel comasco. È stato arrestato martedì pomeriggio, 22 febbraio, dai carabinieri dicon l’accusa di violenza sessuale. Il camice bianco è ora in carcere al Bassone. Sonogli episodi di violenza a lui contestata. I carabinieri della compagnia dil’hanno arrestato al termine di una rapida indagine avviata nel dicembre scorso, dopo le prime denunce delle. Secondo quanto trapela, durante le visite in ambulatorio, il, giustificandosi dietro ad ...

PagliariniSte : ??La violenza del giorno su una donna #Como. E' accusato di aver usato l'alibi delle visite mediche per far denudare… - SnoqTorino : RT @La27ora: Invitava le pazienti a spogliarsi e le toccava nelle parti intime senza alcun motivo: sono almeno sette gli episodi contestati… - zazoomblog : Como medico di famiglia violentava le pazienti con la scusa di doverle visitare. Almeno sette vittime - #medico… - Marilenapas : RT @RaiNews: L’uomo, un 60enne senza precedenti penali e con studio a Cernobbio, sarebbe responsabile di almeno sette episodi di violenza s… - infoitinterno : Como, medico di famiglia violentava le pazienti con la scusa di doverle visitare. Almeno sette vittime -

Ultime Notizie dalla rete : Como medico

"Effettivamente " spiega ilcanturino " c'è anche molta casualità. In più, ci sono state anche sfortune contingenti: infortuni normalmente gestibili in un determinato lasso di tempo tra ...di Stefano Belli} DIRETTA/ Benevento(risultato finale 5 - 0): che manita! Ospiti chiudono in ... tanto che l'arbitro Massa fa entrare in campo lo staffche gli presta i primi soccorsi. {...A palpeggiare e violentare era il medico di base. Tutto tranne che una che figura rassicurante. Le pazienti erano invitate a spogliarsi e poi erano toccate nelle parti intime senza alcun ...Secondo quanto trapela, durante le visite in ambulatorio, il medico, giustificandosi dietro ad immotivate esigenze diagnostiche, avrebbe fatto spogliare le pazienti, per poi toccarle nelle parti intim ...