Claudio Mandia morto suicida in isolamento: «Non ha retto a quelle punizioni primitive» (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un ragazzo che, a diciassette anni, lascia il suo mondo per andare a studiare all'estero, in un altro continente, al di là dell'Oceano, è un ragazzo che ha dei progetti di vita.... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Un ragazzo che, a diciassette anni, lascia il suo mondo per andare a studiare all'estero, in un altro continente, al di là dell'Oceano, è un ragazzo che ha dei progetti di vita....

Advertising

LiveNewsItalia : Claudio Mandia morto suicida in isolamento: «Non ha retto a quelle punizioni primitive» - giovann92669360 : RT @Open_gol: Espulso per aver copiato un compito per il diploma IB. E lasciato senza contatti e con i pasti fuori della porta. Cade l’ipot… - Open_gol : Espulso per aver copiato un compito per il diploma IB. E lasciato senza contatti e con i pasti fuori della porta. C… - grifopolo : RT @ilmessaggeroit: #claudio mandia punito per il compito copiato, suicida nel college a #new york. «Un trattamento primitivo» https://t.co… - ilmessaggeroit : #claudio mandia punito per il compito copiato, suicida nel college a #new york. «Un trattamento primitivo» -