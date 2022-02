Ciclismo, i convocati di Bennati per il Laigueglia. Presenti anche due biker (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 2 marzo si aprirà la stagione del Ciclismo su strada in Italia. Come da tradizione, il primo appuntamento sulle strade della nostra penisola sarà il Trofeo Laigueglia. Il percorso ricalcherà quello delle ultime edizioni, con la Cima Paravenna, il Testico e il circuito finale da ripetere quattro volte con altrettanti passaggi sullo strappo di Colla Micheri. La prima corsa in Italia marcherà anche la prima volta in ammiraglia per il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Daniele Bennati. L’aretino non ha nascosto un po’ di emozione, come riportato dalle dichiarazioni raccolte dal sito della nazionale, nel diramare le prime convocazioni nel suo nuovo ruolo: “Con la situazione ancora complessa dal punto di vista del covid e i vari impegni con le rispettive formazioni, è stato difficile mettere insieme un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il 2 marzo si aprirà la stagione delsu strada in Italia. Come da tradizione, il primo appuntamento sulle strade della nostra penisola sarà il Trofeo. Il percorso ricalcherà quello delle ultime edizioni, con la Cima Paravenna, il Testico e il circuito finale da ripetere quattro volte con altrettanti passaggi sullo strappo di Colla Micheri. La prima corsa in Italia marcheràla prima volta in ammiraglia per il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Daniele. L’aretino non ha nascosto un po’ di emozione, come riportato dalle dichiarazioni raccolte dal sito della nazionale, nel diramare le prime convocazioni nel suo nuovo ruolo: “Con la situazione ancora complessa dal punto di vista del covid e i vari impegni con le rispettive formazioni, è stato difficile mettere insieme un ...

