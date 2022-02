Borrell | Putin suona la fine ricreazione democratica in Ucraina Blinken cancella incontro con Lavrov

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il segretario di Stato americano Antonyha annunciato che non incontrerà più il ministro degli Esteri russo Sergeya Ginevra questa settimana. "Ora che vediamo l'inizio dell'invasione e che la Russia ha chiarito il suo totale rifiuto della diplomazia, non ha senso andare avanti con quell'in questo momento", ha detto. "Mi sono consultato con i nostri alleati e partner: tutti sono d'accordo". L'annuncio diarriva all'indomani del riconoscimento da parte del presidente russo Vladimirdelle due regioni separatiste income indipendenti insieme all'annuncio ha dello schieramento di forze di "mantenimento della pace". Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e alti funzionari statunitensi hanno poi affermato che le mosse ...

...all'unanimità il proprio appoggio alle sanzioni proposte dall'Alto rappresentante Josep...banche russe e saranno congelati tutti gli asset britannici dei più noti oligarchi vicini a. Il ...'Chi, in nome di Dio, pensa di dare ail diritto di dichiarare 'nuovi Paesi' quelli presenti in territori che appartengono ai loro ...l'Alto Rappresentante Ue della Politica Estera Josep...Vladimir Putin ora vuole la «smilitarizzazione» dell'Ucraina che potrebbe avere sul suo territorio «armi tattiche nucleari» e per questo non esclude l'ingresso di truppe russe nel paese. La Russia ha ...Via libera del fronte occidentale alle sanzioni contro Mosca: comincia Londra, a sera si uniscono anche Bruxelles e Washington. Per mettere alle strette la Russia a 24 ore esatte dal blitz ...