Borrell e il tweet sulle sanzioni alla Russia poi cancellato | ' Niente più shopping a Milano

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucraina: 'Niente più shopping',. Polemica sul tweet di Borrell. Salvini: 'Tragico'. Anche FdI all'attacco, chiede u… - Corriere : «Basta shopping a Milano e feste a Saint Tropez»: il tweet (rimosso) di Borrell dopo le sanzioni a Mosca - NelaBombelli : RT @Lega_gruppoID: #Ucraina: @Marcozanni86 (Lega), Borrell chiarisca tweet imbarazzante - La voce degli eurodeputati - - Giornaleditalia : Ucraina, il caso del tweet (cancellato) di Borrell 'Per Russia niente più shopping a Milano e feste a Saint-Tropez' - morettweet : RT @Corriere: «Basta shopping a Milano e feste a Saint Tropez»: il tweet (rimosso) di Borrell dopo le sanzioni a Mosca -

Ultime Notizie dalla rete : Borrell tweet

Josep, alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza nell'Ue twitta (e poi cancella) una frase tutt'altro che politically correc, per cui, con le sanzioni, 'non ci sarà ...Josepha scritto su Twitter che i politici russi non potranno più fare "shopping in Milano, partying in Saint Tropez, diamonds in Antwerp." Ilpoi è stato cancellato. Oltre allo ...Roma, 23 feb. "Il tweet di Borrell sulle sanzioni è infelice. Ma Salvini smetta di confondere le acque. La Lega sostiene le sanzioni Ue contro l'aggressività de ...Il tweet dell’Alto rappresentante Ue per gli Affari esteri e la politica di sicurezza, lo spagnolo Josep Borrell, è diventato un piccolo caso. Martedì sera Borrell ha postato quattro tweet per ...