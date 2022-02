"Volevamo fare l'amore. Ma...". Michelle Hunziker, una confessione clamorosa: ora si capisce tutto (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora lei, sempre Michelle Hunziker. Non solo per Michelle Impossibile, il programma su Canale 5. Non solo per le voci e i gossip impazziti, dal baby-modello al ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti. Già, si parla di lei anche per un appunto su Il Tempo, tra i "veleni" di Gianfranco Ferroni. Appunto in cui si torna su una battuta proprio di Ramazzotti, dichiarazioni che hanno fatto scalpore dopo l'ufficialità della rottura tra Michelle e Tomaso Trussardi. Già, perché Eros ha detto che con lui, la Hunziker, a letto rideva sempre. Parole che non sono piaciute più di tanto a Trussardi, che infatti le ha stigmatizzate in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Ma, nota Ferroni, nel lontano 2006 la Hunziker in una intervista alla Bild parlò proprio di questo. Parlando della ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Ancora lei, sempre. Non solo perImpossibile, il programma su Canale 5. Non solo per le voci e i gossip impazziti, dal baby-modello al ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti. Già, si parla di lei anche per un appunto su Il Tempo, tra i "veleni" di Gianfranco Ferroni. Appunto in cui si torna su una battuta proprio di Ramazzotti, dichiarazioni che hanno fatto scalpore dopo l'ufficialità della rottura trae Tomaso Trussardi. Già, perché Eros ha detto che con lui, la, a letto rideva sempre. Parole che non sono piaciute più di tanto a Trussardi, che infatti le ha stigmatizzate in un'intervista concessa al Corriere della Sera. Ma, nota Ferroni, nel lontano 2006 lain una intervista alla Bild parlò proprio di questo. Parlando della ...

