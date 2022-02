Villarreal Juve 0-1 LIVE: grande occasione per Morata (Di martedì 22 febbraio 2022) Allo stadio De la Ceramica, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra Villarreal e Juve: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio De la Ceramica, Villarreal e Juve si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Villarreal Juve 0-1 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida tra Villarreal e Juve! 1? GOL VLAHOVIC – Clamoroso a Vila-Real, bianoconeri in vantaggio con Vlahovic! Gran lancio per il serbo, che controlla in corsa e batte Rulli con un diagonale pazzesco. 4? Tiro Vlahovic – Buona azione in contropiede della Juve, Vlahovic prova ancora a finalizzare ma viene chiuso ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Allo stadio De la Ceramica, il match valido per gli ottavi della Champions League 2021-2022 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio De la Ceramica,si affrontano nel match valido per gli ottavi di finale della Champions League 2021-2022. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-1 MOVIOLA 1? FISCHIO D’INIZIO – È iniziata la sfida tra! 1? GOL VLAHOVIC – Clamoroso a Vila-Real, bianoconeri in vantaggio con Vlahovic! Gran lancio per il serbo, che controlla in corsa e batte Rulli con un diagonale pazzesco. 4? Tiro Vlahovic – Buona azione in contropiede della, Vlahovic prova ancora a finalizzare ma viene chiuso ...

