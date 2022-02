Un Posto al Sole, anticipazioni 23 febbraio: brutte sorprese per Rossella (Di martedì 22 febbraio 2022) Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di mercoledì 23 febbraio: Rossella è attesa da bruttissime notizie riguardanti. Franco e Katia si trovano in una situazione abbastanza spiacevole. A livello sentimentale, le rispettive relazioni sembrano star facendo acqua da tutte le parti ed il bacio ha creato ulteriori dubbi. Cosa succederà ai due ex? Rossella allibita riceve una notizia che la sconvolge (via screenshot)Intanto, Rossella ha dovuto far fronte alla malattia di Corrado, suo amico dai tempi del liceo. Si tratta di un tumore al pancreas in stato avanzato e per il quale, a detta di Riccardo, solo l’imponderabile potrebbe fare qualcosa. In questa dura situazione, la ragazza sta scoprendo quanto sia difficile lavorare in un ospedale nel ruolo ... Leggi su vesuvius (Di martedì 22 febbraio 2022) Unaldella puntata di mercoledì 23è attesa da bruttissime notizie riguardanti. Franco e Katia si trovano in una situazione abbastanza spiacevole. A livello sentimentale, le rispettive relazioni sembrano star facendo acqua da tutte le parti ed il bacio ha creato ulteriori dubbi. Cosa succederà ai due ex?allibita riceve una notizia che la sconvolge (via screenshot)Intanto,ha dovuto far fronte alla malattia di Corrado, suo amico dai tempi del liceo. Si tratta di un tumore al pancreas in stato avanzato e per il quale, a detta di Riccardo, solo l’imponderabile potrebbe fare qualcosa. In questa dura situazione, la ragazza sta scoprendo quanto sia difficile lavorare in un ospedale nel ruolo ...

