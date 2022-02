Ucraina | International SOS consiglia l’evacuazione dei propri dipendenti

(Di martedì 22 febbraio 2022) ROMA (ITALPRESS) –SOS, gruppo che si occupa di salvare e proteggere la forza lavoro in tutto il mondo tramite soluzioni personalizzate per la gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza, “ha aumentato il livello di allerta ela completa evacuazione di tutti idelle aziende clienti del Gruppo in. La decisione è stata presa considerando il recente potenziamento militare russo nelle aree confinanti con l’e la diminuzione della probabilità di un compromesso diplomatico, la tensione resta alta ed è quindi difficile escludere la possibilità di un’imminente invasione”.In particolare, spiega la nota,SOS “ha suggerito alle società internazionali presenti con attività ein ...

La compagnia di bandiera, UkraineAirlines, sta incrementando la sua offerta sulle rotte europee più popolari, per sopperire alla sospensione dei voli di alcuni vettori europei da e per l'a causa ...Venerdì, quando il termometro della crisi tra Russia eera già da giorni sul rosso fisso, ...in Russia e l'accantonamento di fondi da parte dell'austriaca Raiffeisen Bankin caso ...In particolare, spiega la nota, International SOS "ha suggerito alle società internazionali presenti con attività e dipendenti in Ucraina di sospendere i viaggi verso il Paese fino a data da definirsi ...Ukraine International Airlines informa: “Ukraine International Airlines (UIA) incrementa la capacità sulle rotte europee più popolari. La decisione è stata maturata a seguito della sospensione dei ...