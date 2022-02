Truppe russe in territorio ucraino. Kiev: 'Non cederemo niente'. Berlino ferma Nord Stream 2 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco annuncia di aver bloccato la certificazione del gasdotto della russa Gazprom, che trasporta gas russo all'Europa occidentale. Blindati russi sono entrati nella notte nei ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 22 febbraio 2022) Il cancelliere tedesco annuncia di aver bloccato la certificazione del gasdotto della russa Gazprom, che trasporta gas russo all'Europa occidentale. Blindati russi sono entrati nella notte nei ...

GiovaQuez : Le truppe russe hanno appena effettuato l'ingresso nel territorio del #Donbass - Adnkronos : ??#RussiaUcraina, media: 'Truppe russe entrano nel #Donbass'. Al momento non ci sono conferme ufficiali. - ilpost : Il discorso di #Putin e l'ingresso delle truppe russe nel Donbass sembra avere aperto una nuova fase, ancora più in… - oliverogabry : RT @BroginiAlessio: #Putin gioca sul fatto che in quelle zone le persone si sentano effettivamente russe e, di conseguenza, muove le sue tr… - AntonioSocci1 : RT @bordoni_russia: A quanto pare per gli Usa l' ingresso delle truppe russe nelle repubbliche separatiste non è ' invasione dell' Ucraina'… -