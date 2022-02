Traffico Roma del 22-02-2022 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto aest tra Setteville Settecamini è stata riaperta alvia di Casal Bianco rimasta chiusa per tutta la mattina dopo un incidente tra via di Marco Simone via Forno Casale in direzione dicentro dei rallentamenti sono segnalati in queste ore su Viale Marco Polo per un incidente sul piazzale Ostiense dove si è ribaltato un piccolo rallentamenti per incidente anche su via Tuscolana all’incrocio con via Lucio Sestio interrotto il servizio della linea B1 della metro tra Bologna e Ionio per un guasto elettrico ricordiamo che chiuso via del Trullo via di Monte Cucco e via Portuense per lavori al gasdotto chiuso per lavori di potatura invece Viale Parioli 3 via Oxilia e via Stoppani la riapertura alle 17 e anticipiamo Infine per lavori serali ...