Totti e Ilary Blasi separati? Per i bookie restano insieme

(Adnkronos) – Francesco Totti e Ilary Blasi separati? O ancora insieme? Tra voci di crisi, news e indiscrezioni – il litigio riportato dai media, scoppiato durante una gita ai Castelli Romani, sarebbe solo l'ultimo atto di una tempesta che va avanti da mesi – per i bookie a trionfare sarà invece l'amore. Secondo i rumors, l'ex bandiera della Roma e la conduttrice televisiva condurrebbero vite separate tanto che, già lo scorso settembre, Ilary non aveva partecipato alla festa di compleanno del marito. Ma dopo 17 anni di matrimonio e tre figli, secondo Oddsdealer.net – fornitore di quote per i bookmaker internazionali – alla fine sarà l'amore a vincere: gli analisti, secondo agipronews, scommettono sul lieto fine, con la coppia che riuscirà a superare la burrasca e ...

