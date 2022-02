Torta biscotto con pepite di cioccolato | la gioia di grandi e piccini

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ecco un dolce perfetto per festeggiare una ricorrenza: lacondi, porta subito allegria in tavola! Soffice e golosa, è talmente facile da realizzare che potreste cogliere l’occasione per coinvolgere i piccoli di casa. Saranno felici di trasformarsi in piccoli chef per aiutarvi con le loro adorabili manine. Sceglietecolorate, adesso che il Carnevale si avvicina per regalare una veste ancora più allegra al vostro dessert: smarties o M&M faranno al caso vostro per accontentare proprio tutti in famiglia! Un lievitato compatto e goloso, che cuoce perfettamente in una tortiera da 22 centimetri di diametro, garantendovi il giusto spessore al taglio. Decoratelo con una ganache alla nocciola, noi di Non Solo Riciclo vi consigliamo questa ricetta super light per non ...