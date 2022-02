Tatuaggi a minorenni e giovani e possibili discriminazioni

Leggi su influencertoday

(Di martedì 22 febbraio 2022) Come ben sappiamo, non è mai semplice dover sostenere un colloquio di lavoro, spesso però esistono anche altro tipo di barriere come quelle socioculturali rappresentate da usi e costumi vigenti, uno tra i tanti? Ilo! Ebbene non in tutti i luoghi questa caratteristica viene vista di buon occhio, che consiglio dare dunque a chi è indeciso se procedere o meno con un tattoo?Abbiamo parlato a questo proposito con uno dei massimi maestri del mondo delo in Italia e all’estero: il noto tatuatore e piercer Marco Manzo, ecco cosa ci ha spiegato: “Da molti anni svolgo questo mestiere e mi sono capitate le richieste più disparate, ci sono dei limiti che noi come studio e come avviene in altri studi professionali ci siamo comunque voluti dare: in particolare rispetto a ...