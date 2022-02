Svolta nel calcio femminile: negli Stati Uniti arriva la parità retributiva (Di martedì 22 febbraio 2022) Se in Italia il calcio femminile è in crescita, ma le giocatrici non hanno ancora una parità retributiva adeguata ai loro colleghi maschi, negli Stati Uniti le donne sono state già equiparate ai calciatori, sul lato economico. In queste ore, arriva la notizia che la lega americana del soccer a stelle e strisce ha ufficializzato un accordo per assicurare la retribuzione femminile, al pari di quella maschile, chiudendo una discussione che andava avanti dal marzo del 2019: “Siamo lieti di annunciare che, con la negoziazione di un nuovo contratto collettivo, abbiamo risolto la nostra lunga disputa sulla parità retributiva. Siamo orgogliosi di impegnarci insieme per promuovere l’uguaglianza nel ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Se in Italia ilè in crescita, ma le giocatrici non hanno ancora unaadeguata ai loro colleghi maschi,le donne sono state già equiparate ai calciatori, sul lato economico. In queste ore,la notizia che la lega americana del soccer a stelle e strisce ha ufficializzato un accordo per assicurare la retribuzione, al pari di quella maschile, chiudendo una discussione che andava avanti dal marzo del 2019: “Siamo lieti di annunciare che, con la negoziazione di un nuovo contratto collettivo, abbiamo risolto la nostra lunga disputa sulla. Siamo orgogliosi di impegnarci insieme per promuovere l’uguaglianza nel ...

