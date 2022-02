Street Fighter 6 è ufficiale | quando esce l’ultimo capitolo dello storico picchiaduro

(Di martedì 22 febbraio 2022) Capcom ha annunciato a sorpresa l’uscita di6:e cosa sappiamo sullonipponico. La scorsa settimana sul sitodi Capcom è apparso un misterioso Countdown. Era chiaro già dalla comparsa del contatore che l’azienda nipponica era pronta a fare un reveal di una certa importanza e lo è stato ancora di piùsulla pagina Twitter è apparso un post in cui la stessa azienda comunicava che presto sarebbero arrivare imformazioni eccitanti. Dato il blasone della compagnia ed i tanti brand storici che possiede è partito un toto scommesse su quello che poteva essere l’annuncio. La maggior parte dei siti di settore ha puntato sul reveal del chiacchieratissimo remake di Resident Evil 4. Non ...

Nella mattinata di ieri abbiamo assistito all'annuncio di6, con Capcom che ha rilasciato un breve teaser . Mancano ancora tantissime informazioni riguardo al nuovo progetto, ma la compagnia di Osaka ha già confermato che si tornerà a parlare ...6 è stato annunciato soltanto nella giornata di ieri al termine di un lungo countdown durato una settimana, ma sembra che non tutti i fan siano rimasti impressionati dal reveal di ...Non abbiamo visto molto di Street Fighter 6 dopo il reveal di ieri, ma una cosa che abbiamo visto è stato il logo del gioco, e proprio il nuovo logo è diventato oggetto di discussione tra i fan.Da ieri si discute del logo di Street Fighter 6 apparentemente proveniente da un sito stock, il logo del nuovo gioco Capcom è è molo simile ad un template in vendita su Adobe Stock con qualche piccola ...