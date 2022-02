Sofia Goggia risponde alla madre della Brignone: “Polemica sgradevole…” (Di martedì 22 febbraio 2022) Alta tensione nella spedizione azzurra. Maria Rosa Quario, giornalista ed ex sciatrice, ha innescato una Polemica incredibile parlando di Sofia Goggia. La madre di Federica Brignone ha definito “egocentrica” l’atleta azzurra durante una recente intervista. Puntuale è arrivata la risposta della medaglia d’argento alle ultime Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Le parole di Sofia Goggia sulla Polemica innescata dalla madre della Brignone Ecco come ha risposta Sofia Goggia, nella mattinata odierna, ai microfoni di Non Stop News a Rtl. L’obiettivo della sciatrice italiana è stata Maria Rosa Quario, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Alta tensione nella spedizione azzurra. Maria Rosa Quario, giornalista ed ex sciatrice, ha innescato unaincredibile parlando di. Ladi Federicaha definito “egocentrica” l’atleta azzurra durante una recente intervista. Puntuale è arrivata la rispostamedaglia d’argento alle ultime Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Le parole disullainnescata dEcco come ha risposta, nella mattinata odierna, ai microfoni di Non Stop News a Rtl. L’obiettivosciatrice italiana è stata Maria Rosa Quario, ...

