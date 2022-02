Serie A, Roma: recuperato El Shaarawy, arruolabile per la partita di La Spezia (Di martedì 22 febbraio 2022) Aspettando la decisione del Giudice Sportivo, per Josè Mourinho arrivano intanto un paio di buone notizie. Dopo il recupero di Nicolò Zaniolo, infatti, oggi, martedì 22 febbraio, è tornato a lavorare con il gruppo anche Stephan El Shaarawy. Il 29enne ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha fermato nelle ultime due gare. Entrambi dunque saranno a disposizione per la gara di domenica 27 febbraio alle ore 18:00 tra Spezia e Roma in Liguria. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Aspettando la decisione del Giudice Sportivo, per Josè Mourinho arrivano intanto un paio di buone notizie. Dopo il recupero di Nicolò Zaniolo, infatti, oggi, martedì 22 febbraio, è tornato a lavorare con il gruppo anche Stephan El. Il 29enne ha smaltito il problema al polpaccio che lo ha fermato nelle ultime due gare. Entrambi dunque saranno a disposizione per la gara di domenica 27 febbraio alle ore 18:00 train Liguria. SportFace.

