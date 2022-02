(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Hato la ex, ildella donna e laintervenuta per fermarlo. L’uomo, un albanese di 53 anni, è stato arrestato. La exdell’aggressore è stata trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni, mentre il, di 47 anni, si trova tuttora ricoverato in prognosi riservata nel locale ospedale. Laè stata dimessa con una prognosi di 30 giorni. La prima aggressione è avvenuta questa mattina a Morciano di Romagna. Sul posto sono intervenuti i militari della compagnia carabinieri di Riccione: la 51enne albanese era statata all’addome e percossa brutalmente dall’ex marito. L’uomo, fuggito subito dopo, ha raggiunto un ...

Advertising

BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: Rimini, accoltella ex moglie poi il nuovo compagno e la sorella: arrestato. #cronaca - telodogratis : Rimini, accoltella ex moglie poi il nuovo compagno e la sorella - occhio_notizie : Accoltella l'uomo convinto avesse una relazione con la donna - ananassobasso : RT @CriminImmigratl: #CriminiImmigrati: Albanese accoltella italiano a Rimini - CriminImmigratl : #CriminiImmigrati: Albanese accoltella italiano a Rimini -

Ultime Notizie dalla rete : Rimini accoltella

Ma nei suoi confronti c'era già un'indagine per stalking alla donna con la Procura di, pm Davide Ercolani, che a novembre aveva chiesto invano la custodia cautelare in carcere per una serie di ...L'uomo, 53 anni, è stato arrestato: le aggressioni in due diversi momenti Ha accoltellato la ex moglie, il nuovo compagno della donna e la sorella intervenuta per fermarlo. L'uomo, un albanese di 53 ...Un uomo, di origini albanesi, accoltella prima l'ex compagna a Rimini poi un albergatore, convinto fosse l'amante della donna ...Un uomo ha ferito con un'arma da taglio tre persone tra Riccione e Rimini, per poi essere fermato dopo una breve caccia all'uomo ...