(Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – “Vetrina internazionale importante per la musica italiana” L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

StraNotizie : Mogol: 'Mahmood-Blanco e Achille Lauro a Eurovision Song ottimo anche per Siae' -

Ultime Notizie dalla rete : Mogol Mahmood

... la coppia& Blanco e Achille Lauro, all'Eurovision Song Contest , è certamente un'ottima ... E' quanto osserva Giulio Rapetti, in arte, presidente della Siae e fondatore della scuola - ...... in arte, sulla tv di San Marino diretta dall'ex direttore di Rai 2, Ludovico di Meo. La carta vincente, al prossimo Eurovision, di Lauro potrebbe essere quella che a differenza die ...la coppia Mahmood & Blanco e Achille Lauro, all'Eurovision Song Contest, è certamente un'ottima notizia anche vista sotto il profilo della Siae, a livello promozionale è sicuramente un aspetto ...Achille Lauro a San Marino conquista un posto prezioso in Europa e accede di diritto all’Eurovision Song Contest A Torino dal 10 al 14 Maggio ...