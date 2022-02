Matilde Gioli, la dedica strappalacrime per il fidanzato Alessandro: «Sento per lui un amore assoluto» (Di martedì 22 febbraio 2022) «È andata così»: è l’incipit di una lunga e profonda dichiarazione d’amore. L’autrice è Matilde Gioli, l’attrice che ha dedicato al fidanzato Alessandro Marcucci, insegnante di equitazione, un lungo post su Instagram. «Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo» scrive Matilde. «Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere». Nel post, la Gioli racconta i primi attimi in cui ha visto Alessandro e se ne è innamorata. «Le sue mani, la sua voce, il modo in cui camminava, il suo dannato sorriso e la magia che creava ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 22 febbraio 2022) «È andata così»: è l’incipit di una lunga e profonda dichiarazione d’. L’autrice è, l’attrice che hato alMarcucci, insegnante di equitazione, un lungo post su Instagram. «Mesi fa conobbi un ragazzo, un uomo» scrive. «Notai subito le leggere occhiaie sotto i suoi occhi, pensai immediatamente che quegli occhi e quelle leggere occhiaie fossero la cosa più sexy e affascinante che avessi mai visto ma cercai di tenere a freno quel frastuono improvviso che sentivo nella pancia e nelle viscere». Nel post, laracconta i primi attimi in cui ha vistoe se ne è innamorata. «Le sue mani, la sua voce, il modo in cui camminava, il suo dannato sorriso e la magia che creava ...

