Lo ritengono più sicuro perché è utilizzato da molti anni | ben venga quindi se potrà aiutare a superare i dubbi degli indecisi

Si chiama Novavax ed è in arrivo a fine febbraio. È il nuovo vaccino anti Covid che è già stato soprannominato il vaccino dei no vax e degli incerti (sono oltre 1,5 milioni gli over 50 senza neanche una dose). E questo perché il suo funzionamento non è l'innovativo mRna, ma quello dei vaccini che usiamo da decenni, dall'epatite B al meningococco B.

