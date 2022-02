LIVE – Sinner-Davidovich Fokina 0-0 | Atp 500 Dubai 2022 | RISULTATO in DIRETTA

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ile latestuale del match tra Jannike Alejandro, valevole per il primo turno dell’Atp 500 di. Dopo l’uscita di scena all’esordio di Lorenzo Musetti, l’altro prodigioso azzurrino di scena sul cemento outdoor arabo proverà a farsi valere e raggiungere il secondo turno; l’ambizione di, in ogni caso, resta sempre quella di arrivare sino in fondo ovunque vada, sebbene viva fisiologici momenti di alti e bassi durante le stagioni. L’altoatesino possiede indubitabilmente talento e i risultati degli ultimi due anni lo dimostrano: con Vagnozzi nel post-Piatti proverà ad ampliare le sue soluzioni tattiche, cercando di raggiungere traguardi ancora sin qui inesplorati....

Nel frattempo ha anche cambiato staff tecnico, chiudendo lo storico rapporto con Riccardo Piatti e affidandosi a Simone Vagnozzi, l'allenatore artefice della prodigiosa scalata di Marco