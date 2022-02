Lenin, la minaccia Nato e la soluzione diplomatica: il discorso di Putin (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Atteso e ormai dato per certo da chiunque abbia seguito con un minimo di attenzione l’evolversi della crisi ucraina, ieri è arrivato il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk da parte di Vladimir Putin. “Bisogna rispondere alla domanda che si pone da tempo, e fissata nell’appello della Duma di Stato al presidente, sul riconoscimento delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk”, aveva detto il presidente russo qualche ora prima di firmare il decreto in diretta tv e di tenere un discorso alla nazione. La “domanda che si pone da tempo”, per l’esattezza dal 2014, era stata formalizzata dalla Duma lo scorso 15 febbraio con una risoluzione a favore dell’invio al presidente Putin del riconoscimento delle due repubbliche del Donbass a maggioranza russa. Le forze ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Atteso e ormai dato per certo da chiunque abbia seguito con un minimo di attenzione l’evolversi della crisi ucraina, ieri è arrivato il riconoscimento delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk da parte di Vladimir. “Bisogna rispondere alla domanda che si pone da tempo, e fissata nell’appello della Duma di Stato al presidente, sul riconoscimento delle autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk”, aveva detto il presidente russo qualche ora prima di firmare il decreto in diretta tv e di tenere unalla nazione. La “domanda che si pone da tempo”, per l’esattezza dal 2014, era stata formalizzata dalla Duma lo scorso 15 febbraio con una ria favore dell’invio al presidentedel riconoscimento delle due repubbliche del Donbass a maggioranza russa. Le forze ...

