La morte del cavaliere oscuro, in memoria di Mark Lanegan e del nostro ottimismo (Di martedì 22 febbraio 2022) Non arrivano mai belle notizie. Da tempo. Ci eravamo lasciati con Trump che stava per invadere l’Iran, mentre andava a fuoco l’Australia, guerra e catastrofi ambientali, questo il menu del giorno, scivolo che sembrava destinato a portarci dritti dritti all’inferno. Ci ritroviamo, due anni dopo, con la guerra non più solo ventilata, ma reale, fisica, fatta di trincee e carri armati, altro che hacker e intelligence, la Russia che mostra i muscoli, li mostra Putin, ma va bene lo stesso, mirando all’Ucraina e alle sue risorse, anche in chiave anti-Nato, Kamala Harris, la desaparecida, colei che sembrava destinata a sostituire in un lampo lampeggiante Biden, salvo poi essere rimasta in seconda, forse terza fila, che parla di prima guerra in settant’anni nel cuore dell’Europa ignorando che l’Ucraina non è nel cuore dell’Europa e che per circa dieci anni il vero cuore dell’Europa, i ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Non arrivano mai belle notizie. Da tempo. Ci eravamo lasciati con Trump che stava per invadere l’Iran, mentre andava a fuoco l’Australia, guerra e catastrofi ambientali, questo il menu del giorno, scivolo che sembrava destinato a portarci dritti dritti all’inferno. Ci ritroviamo, due anni dopo, con la guerra non più solo ventilata, ma reale, fisica, fatta di trincee e carri armati, altro che hacker e intelligence, la Russia che mostra i muscoli, li mostra Putin, ma va bene lo stesso, mirando all’Ucraina e alle sue risorse, anche in chiave anti-Nato, Kamala Harris, la desaparecida, colei che sembrava destinata a sostituire in un lampo lampeggiante Biden, salvo poi essere rimasta in seconda, forse terza fila, che parla di prima guerra in settant’anni nel cuore dell’Europa ignorando che l’Ucraina non è nel cuore dell’Europa e che per circa dieci anni il vero cuore dell’Europa, i ...

