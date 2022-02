Katia e Soleil elogiano Jessica al GF Vip: “Ma magari a Barù capitasse una così!” – VIDEO (Di martedì 22 febbraio 2022) Al termine della puntata in diretta del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge e Katia Ricciarelli si sono trovate a parlare di Jessica Selassiè e Barù, complimentandosi con la princess per non avere mollato la presa. Katia e Soleil elogiano Jessica: “Ma magari a Barù capitasse una così!” Oh ma invece Jessica, chi la dura la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 22 febbraio 2022) Al termine della puntata in diretta del Grande Fratello Vip,Sorge eRicciarelli si sono trovate a parlare diSelassiè e, complimentandosi con la princess per non avere mollato la presa.: “Mauna” Oh ma invece, chi la dura la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : #Gfvip Katia Ricciareli e Soleil Sorge si lasciano andare a commenti di cattivo gusto su alcuni coinquilini, poi ch… - GrandeFratello : La Casa di #GFVIP non è mia stata così incandescente: Lulù e Jessica VS Delia, Katia e Soleil VS Lulù, Nathaly VS J… - GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in finale tra Katia, Lulù e Soleil. #GFVIP - softssaturn : RT @anastasiasorge_: MIRIANA DICE CHE NON PARLA MAI DI SOLEIL E KATIA non lei che parla 24 ore su 24 di soleil o s s e s i o n e #gfvi… - Mimma22851036 : RT @Stefani02742031: Leggere che le solercie salvano Katia fa venire da vomitare veramente!! Appena soleil sarà al televoto ci unirem… -