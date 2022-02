Juventus, Dybala pronto a firmare: la squadra (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo molti Paulo Dybala è prossimo a vestire il neroazzurro nella prossima stagione, e le ultime voci di mercato parlavano addirittura di un possibile scambio tra Lautaro Martinez e la Joya, ma ci sono anche altri club interessati al giocatore. Juventus Dybala SpagnaA riportare la notizia è il quotidiano Sport, che vede Dybala già in maglia blaugrana. Ci sarebbe infatti non solo l’offerta, ma anche il volere del giocatore a volare in Spagna. Il Barcellona vorrebbe approfittare della situazione contrattuale dell’argentino e prenderlo a zero. Non si danno sicuramente per vinte l’Inter e il Tottenham, che già da tempo hanno puntato su di lui e aspettano il momento giusto per inserirsi ancora una volta nella trattativa. Spetterà poi alla Joya ... Leggi su rompipallone (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo molti Pauloè prossimo a vestire il neroazzurro nella prossima stagione, e le ultime voci di mercato parlavano addirittura di un possibile scambio tra Lautaro Martinez e la Joya, ma ci sono anche altri club interessati al giocatore.SpagnaA riportare la notizia è il quotidiano Sport, che vedegià in maglia blaugrana. Ci sarebbe infatti non solo l’offerta, ma anche il volere del giocatore a volare in Spagna. Il Barcellona vorrebbe approfittare della situazione contrattuale dell’argentino e prenderlo a zero. Non si danno sicuramente per vinte l’Inter e il Tottenham, che già da tempo hanno puntato su di lui e aspettano il momento giusto per inserirsi ancora una volta nella trattativa. Spetterà poi alla Joya ...

