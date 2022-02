Isola dei Famosi: un intero gruppo musicale nel cast (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi si sta piano piano delineando e secondo quanto trapelato da TvBlog, in Honduras potrebbero sbarcare in qualità di unico concorrente un intero gruppo musicale. Non un gruppo qualunque, ma nientepopodimeno che i Cugini di Campagna. La volontà sarebbe quella di arruolare tutti e quattro, ma come scritto dai miei colleghi probabilmente non tutti potrebbero essere interessati ad accettare. I Cugini, infatti, attivi dagli anni Settanta, hanno ormai una certa. I gemelli Michetti, Ivano e Silvano, hanno 75 anni; il biondo Nick Luciani ne ha 52; mentre la new entry Tiziano Leonardi ne ha 38. I Cugini di Campagna, in passato, hanno già partecipato ad un reality show. Nel 2006, in Marocco, hanno partecipato a La Fattoria di ... Leggi su biccy (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ildella nuova edizione de L’deisi sta piano piano delineando e secondo quanto trapelato da TvBlog, in Honduras potrebbero sbarcare in qualità di unico concorrente un. Non unqualunque, ma nientepopodimeno che i Cugini di Campagna. La volontà sarebbe quella di arruolare tutti e quattro, ma come scritto dai miei colleghi probabilmente non tutti potrebbero essere interessati ad accettare. I Cugini, infatti, attivi dagli anni Settanta, hanno ormai una certa. I gemelli Michetti, Ivano e Silvano, hanno 75 anni; il biondo Nick Luciani ne ha 52; mentre la new entry Tiziano Leonardi ne ha 38. I Cugini di Campagna, in passato, hanno già partecipato ad un reality show. Nel 2006, in Marocco, hanno partecipato a La Fattoria di ...

